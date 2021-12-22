Жена Карпина описала поведение тренера после поражений

Москва, 22 декабря. Жена главного тренера сборной России Валерия Карпина Дарья заявила, что тренер не ведет себя закрыто после неудач, и они могут обсудить прошедшую игру.

Сам Карпин добавил, что может обсудить матч с супругой и отметил, что Дарья хорошо ориентируется в футболе, ей не нужно подстраиваться под поведение мужа. Пара дала интервью в эфире «Матч ТВ».

«Все интуитивно. Такого правила, мол, не трогай — нет. Можем обсудить саму игру, или вообще поговорить на другую тему», — отметила она.

По ее словам, речь скорее о поражениях времен работы Карина в «Ростове»: когда он возглавил национальную команду, после игр супруги перестали видеться.

Тренер сборной России по футболу в начале месяца перенес тяжелую утрату — скончался бывший игрок и наставник «Ростова» Игорь Гамула. Карпин позднее сказал, что новость о смерти друга его шокировала.