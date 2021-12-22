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Генри Кавилл может сыграть Джеймса Бонда

Шоу-бизнес
Генри Кавилл может сыграть Джеймса Бонда
Кадр из фильма «Человек из стали»

Лос-Анджелес, 22 декабря. Британский актер Генри Кавилл не исключает, что может стать следующим исполнителем роли Джеймса Бонда в знаменитой кинофраншизе.

Артист стал популярным после кинокомикса «Человек из стали», после чего ему досталась роль Ведьмака в одноименном сериале. В настоящее время он снимается в киноленте «Аргайл», основанного на шпионском романе. Об этом сообщает ScreenRant.

В недавнем интервью актер поделился информацией о своих проектах. Он рассказал о планах на будущее, включая «бондиану».

«Время покажет. Мы не знаем, в каком направлении они хотят направить Бонда, и поэтому мне нравится говорить, что об этом стоит подумать», — отметил Кавилл.

Генри Кавилл может сыграть Джеймса Бонда
Кадр из фильма «Не время умирать» /

Напомним, последним исполнителем роли Джеймса Бонда является Дэниел Крейг. Он снялся в нескольких кинолентах, среди которых последняя — «Не время умирать». После нее артист решил прекратить сниматься в новых фильмах о британском шпионе. Поэтому сейчас студия «Universal» ищет нового актера.

Ранее стало известно, что голливудский актер Элайджа Вуд доволен тем, что его самой популярной ролью является хоббит Фродо Бэггинс из франшизы «Властелин колец».

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Все новости / Шоу-бизнес / Генри Кавилл может сыграть Джеймса Бонда
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