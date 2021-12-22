Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 декабря 02:48
02:28
Общество
PwC: свыше 40% россиян отдают предпочтение покупкам в традиционных магазинах
02:24
Происшествия
Спасатели МЧС продолжат поиски попавшего под лавину в Южной Осетии военнослужащего
02:17
Общество
Автоэксперт Васильев: несоблюдение дистанции поможет распознать лихача на дороге
02:14
Экономика
Агентство НКР спрогнозировало серьезное подорожание ипотеки в России в 2022 году
02:13
Общество
Диетолог Чедия посоветовала употреблять белое мясо курицы при похудении
02:06
Шоу-бизнес
Режиссер «Призрака Цусимы» обещает близкий к игре сюжет
02:00
Политика
Политолог Макеева: В Европе начинают понимать, что евразийский полюс им ближе
01:45
Спорт
Жена Карпина описала поведение тренера после поражений
01:23
Шоу-бизнес
Генри Кавилл может сыграть Джеймса Бонда
01:20
Экономика
Эксперт Рамазанов посоветовал не покупать ряд продуктов питания перед Новым годом
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Эксперт Рамазанов посоветовал не покупать ряд продуктов питания перед Новым годом

  /   Обновлено: 22 декабря 2021 01:21
Экономика
Эксперт Рамазанов посоветовал не покупать ряд продуктов питания перед Новым годом
ФБА «Экономика сегодня»  /  Елена Васильева

Москва, 22 декабря. Лучше всего не покупать перед Новым годом многие продукты питания, которые имеют ограниченные сроки хранения, рассказал профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов.

Новый год в большинстве стран является наиболее активным периодом событийных покупок. Покупатели определяют праздничный бюджет, а продавцы пользуются эмоциональными ожиданиями потребителей. Об этом Рамазанов рассказал агентству «Прайм».

«В этот период уровень эмоционально-чувственного возбуждения и желание соблюдать многовековые новогодние традиции настолько сильны, что рациональное потребительское поведение уступает место иррациональному, в котором преобладает символические и гедонические мотивы потребления», — сказал он.

Рамазанов посоветовал не покупать продукты с коротким сроком годности, а также непродовольственные товары повседневного пользования. Кроме того, не стоит перед Новым годом дорогую бытовую технику в кредит, так как цены на займы в этот период также растут.

Ранее сообщалось, что россиянам в новом году предложат новый продукт рассрочки. Сбербанк намеревается протестировать продукт рассрочки buy now pay later или «покупай сейчас, плати позже».

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Эксперт Рамазанов посоветовал не покупать ряд продуктов питания перед Новым годом
новый год продукты экономия
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать