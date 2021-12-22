Эксперт Рамазанов посоветовал не покупать ряд продуктов питания перед Новым годом

Москва, 22 декабря. Лучше всего не покупать перед Новым годом многие продукты питания, которые имеют ограниченные сроки хранения, рассказал профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов.

Новый год в большинстве стран является наиболее активным периодом событийных покупок. Покупатели определяют праздничный бюджет, а продавцы пользуются эмоциональными ожиданиями потребителей. Об этом Рамазанов рассказал агентству «Прайм».

«В этот период уровень эмоционально-чувственного возбуждения и желание соблюдать многовековые новогодние традиции настолько сильны, что рациональное потребительское поведение уступает место иррациональному, в котором преобладает символические и гедонические мотивы потребления», — сказал он.

Рамазанов посоветовал не покупать продукты с коротким сроком годности, а также непродовольственные товары повседневного пользования. Кроме того, не стоит перед Новым годом дорогую бытовую технику в кредит, так как цены на займы в этот период также растут.

Ранее сообщалось, что россиянам в новом году предложат новый продукт рассрочки. Сбербанк намеревается протестировать продукт рассрочки buy now pay later или «покупай сейчас, плати позже».