Пользователи «ВКонтакте» пожаловались на сбои в соцсети

Москва, 22 декабря. Пользователи соцсети «ВКонтакте» из разных стран пожаловались на проблемы в работе сервиса, следует из данных отслеживающего сбои и отключения интернет-ресурсов сайта Downdetector.

Больше всего жалоб зафиксировано в Москве и Петербурге. Также о проблемах сообщают пользователи из других городов России и соседних стран, включая Белоруссию и Украину.

Первые сообщения о сбоях начали поступать на сайт накануне около 23:45. Больше всего жалоб связано с перебоями в работе соцсети. Об этом говорится в 59% сообщений. Трудностей с приложением соцсети и подключением сервера касаются 22% и 18% жалоб соответственно.

В начале ноября пользователи «ВКонтакте» также жаловались на перебои в работе соцсети. Тогда сбои наблюдались в России, пользователи не могли загрузить веб-версию и мобильное приложение.