Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 декабря 01:18
00:57
Технологии
Пользователи «ВКонтакте» пожаловались на сбои в соцсети
00:44
Общество
Число нуждающихся в господдержке компаний выросло до 80% в России
00:44
Общество
Мошенники придумали схему обмана пенсионеров под видом «домашних мастеров»
00:39
Экономика
Экономист Скловец: рубль не пострадает из-за обвала турецкой лиры
00:29
Общество
Минцифры готовит принудительную двухфакторную авторизацию на «Госуслугах»
00:26
Общество
Эксперт Шкуматов: серийные нарушители ПДД будут наказываться уголовно
00:25
Общество
Медики и учителя в следующем году могут получить планшеты на российской ОС
00:25
Экономика
Банк России выступил против дифференциации ставок по банковским вкладам
00:23
Происшествия
Полиция возбудила уголовное дело в отношении двух подозреваемых в избиении Соловьева
00:21
Экономика
Цену на шампанское в России предложили увеличить на 18%
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Пользователи «ВКонтакте» пожаловались на сбои в соцсети

  /   Обновлено: 22 декабря 2021 00:57
Технологии
Пользователи «ВКонтакте» пожаловались на сбои в соцсети
Пресс-служба «ВКонтакте»

Москва, 22 декабря. Пользователи соцсети «ВКонтакте» из разных стран пожаловались на проблемы в работе сервиса, следует из данных отслеживающего сбои и отключения интернет-ресурсов сайта Downdetector.

Больше всего жалоб зафиксировано в Москве и Петербурге. Также о проблемах сообщают пользователи из других городов России и соседних стран, включая Белоруссию и Украину.

Первые сообщения о сбоях начали поступать на сайт накануне около 23:45. Больше всего жалоб связано с перебоями в работе соцсети. Об этом говорится в 59% сообщений. Трудностей с приложением соцсети и подключением сервера касаются 22% и 18% жалоб соответственно.

В начале ноября пользователи «ВКонтакте» также жаловались на перебои в работе соцсети. Тогда сбои наблюдались в России, пользователи не могли загрузить веб-версию и мобильное приложение.

Вернуться назад
Все новости / Технологии / Пользователи «ВКонтакте» пожаловались на сбои в соцсети
вконтакте соцсети сбои
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать