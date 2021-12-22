Число нуждающихся в господдержке компаний выросло до 80% в России

Москва, 22 декабря. Доля российских компаний, нуждающихся в господдержке на фоне антикоронавирусных ограничений, выросла до 80%. Информацию об этом опубликовал Центр стратегических разработок.

Этот показатель вырос на 30 процентных пунктов, в отличие от тех, что были полгода назад. Российские компании теряют доход даже несмотря на решение властей отложить один из законопроектов о QR-кодах.

Больше всего нуждаются в господдержке компании легкой и пищевой промышленности, торговли и сферы услуг, а также тяжелой промышленности, передает РБК. Надежды возлагают на снижение налоговой нагрузки и отсрочку по налогам и страховым взносам, субсидирование тарифов и обязательных платежей и отсрочку по оплате аренды.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что Правительство России работает над сохранением мер поддержки малого бизнеса в 2022 году.