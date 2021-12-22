Мошенники придумали схему обмана пенсионеров под видом «домашних мастеров»

Москва, 22 декабря. Мошенники придумали новый способ обмана пожилых людей, они убеждают пенсионеров оформить «подписку» на диагностику и ремонтбытовой техник, батарей и окон по завышенным ценам.

Мошенники наносят пенсионерам регулярные визиты под видом «домашних мастеров» из маскирующихся под известные компании фирм-однодневок. Счет за их «услуги» может составлять сотни тысяч рублей, отмечает издание.

На активность мошенников вынуждены реагировать банки. Со следующего года «Сбер» запустит сервис «Близкие рядом», который позволит клиенту согласовывать подозрительные сделки с доверенным лицом владельца счета, сообщила газете «Известия» директор дивизиона «Забота о клиентах» Сбербанка Елена Левина.

«До исполнения операции банк направит ее на проверку помощнику — человеку, которого клиент выбрал заранее. Помощник не будет иметь доступа к счетам клиента, не узнает баланс и не сможет распоряжаться деньгами. Но и без его согласия перевод не случится», — отметила Левина.

Ранее полицейские пресекли деятельность межрегиональной группы лжеэлектриков. Всего были задержаны 14 человек, которые вели свою деятельность от имени организации по установке и замене электрооборудования сразу в четырех крупных городах.