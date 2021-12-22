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Экономист Скловец: рубль не пострадает из-за обвала турецкой лиры

Экономика
Экономист Скловец: рубль не пострадает из-за обвала турецкой лиры
Global Look Press  /  CHROMORANGE / Franz Perc, via ww

Москва, 22 декабря. Вероятность того, что обвал турецкой лиры негативно повлияет на валюты других развивающихся рынков, в том числе и на рубль, аналитики оценивают как низкую. Действенная политика российского ЦБ защитит отечественную валюту от волатильности, считают эксперты.

Должен поддержать рубль и высокий уровень золотовалютных резервов России. В некотором роде отток с рынка Турции и приток средств на рынки других развивающихся стран может дать скорее положительный эффект для России, заявил Антон Скловец, аналитик «Фридом Финанс» в беседе с «Известиями».

«Если смотреть с позиции инвесторов, то нестабильность вызовет отток с рынка Турции и приток средств на рынки других развивающихся стран, в том числе России и Бразилии, выступающие тихой гаванью, что может оказаться для них даже позитивным», — отметил специалист.

Недавно турецкая лира к американскому доллару вновь снизилась до исторического минимума. В ходе торгов за один доллар давали 17,04 лиры.

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рубль лира валюта
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