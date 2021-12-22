Минцифры готовит принудительную двухфакторную авторизацию на «Госуслугах»

Москва, 22 декабря. Пользователей государственного портала «Госуслуги» планируют обязать проходить двухфакторную идентификацию на сайте. Соответствующую инициативу предложили в Минцифры, сообщили в пресс-службе ведомства.

Как объяснили представители Минцифры, данная мера необходима для обеспечения дополнительной защиты персональных данных российских граждан. После внедрения этой системы пользователям нужно будет для входа на сайт госуслуг вводить не только логин и пароль, но также код, который будет приходить по SMS, передают «Известия».

Как сообщили источники, близкие к Минцифры, в настоящий момент практически каждый девятый пользователь портала использует однофакторную авторизацию. Однако из-за пандемии COVID-19 посещаемость и социальная значимость «Госуслуг» возросла в разы. В связи с этим в стране значительно увеличилась активность мошенников, пытающихся завладеть личными данными пользователей портала. На данный момент Госдума уже поддержала инициативу.

Также ранее в Минцифры сообщили, что собираются внести проект указа об электронных паспортах на рассмотрение администрации президента России. Россиянам могут начать выдавать документ в трех регионах страны до конца 2022 года.