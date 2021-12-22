Эксперт Шкуматов: серийные нарушители ПДД будут наказываться уголовно

Москва, 22 декабря. Новый законопроект об ужесточении наказания для лихачей на дорогах в течение несколько лет позволит избавиться от водителей-экстремалов, считает координатор общества «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

Соответствующий документ рассмотрен Госдумой в первом чтении. Работу над ним стали вести активнее после нескольких громких аварий с участием автоблогеров.

Согласно инициативе, лихачей могут уголовно наказывать за превышение скорости на 60 км/ч и более, а также выезд на трамвайные пути встречного маршрута или на встречную полосу. Однако такие меры коснутся небольшого числа водителей, но позволят сократить число нарушителей, передают «Известия».

«Что касается уголовной ответственности, речь идет о людях, которые несколько раз совершили грубое осознанное нарушение, которое нельзя назвать случайным. Понятно, что за нетяжкое преступление, впервые совершенное, лихачу грозит денежный штраф», — рассказал Шкуматов.

Ранее лихач сбил сотрудника ДПС на пешеходном переходе в Краснодаре. Инцидент произошел на подъезде к Тургеневскому мосту. Водитель за рулем Hyundai Accent на большой скорости сбил инспектора, который шел по нерегулируемому пешеходному переходу.