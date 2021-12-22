Медики и учителя в следующем году могут получить планшеты на российской ОС

Москва, 22 декабря. Планшеты на отечественной операционной системе, которые закупили для проведения переписи населения в 2021 году, могут передать медикам и учителям в следующем году.

Росстат в феврале следующего года будет готов направить планшеты в Минцфиры для последующего перераспределения. Соответствующей информацией во время беседе с изданием «Известия» поделились в статистическом ведомстве.

В данный момент на 360 тыс. устройств специалисты сбрасывают настройки, удаляют информацию и прикладное программное обеспечение. Также эксперты уже работают с соответствующими ведомствами по подготовке к передаче планшетов, заявили в Минцфиры.

Пермский край недавно решил премировать учителей на сто миллионов рублей в текущем году. Поощрить предлагают педагогов, которые подготовили высокобалльников по ЕГЭ, победителей и призеров олимпиады, а также учителей из ТОП-100.