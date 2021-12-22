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Банк России выступил против дифференциации ставок по банковским вкладам

Экономика
Банк России выступил против дифференциации ставок по банковским вкладам
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 22 декабря. Центральный банк РФ будет бороться против дифференциации ставок по банковским вкладам. Соответствующее заявление сделал зампред ЦБ Владимир Чистюхин на слушаниях комитета по финансовому рынку в Госдуме.

На сегодняшний день кредитные организации в России устанавливает ставки по депозитам по своему усмотрению. Они могут зависеть от первоначальной суммы, срока действия вклада и даже от способа создания вклада: онлайн или в офисе. Это касается одного и того же банковского продукта. По словам зампреда ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, такая дифференциация является дискриминационной.

Центробанк старается повысить для граждан привлекательность депозитов, что должно поспособствовать стимуляции сбережений в ущерб потреблению, а также поможет охладить инфляцию, передает издание «Известия».

Ранее Банк России сообщил, что годовая инфляция в стране достигла максимального значения за последние шесть лет — 8,1%.

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