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Цену на шампанское в России предложили увеличить на 18%
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Цену на шампанское в России предложили увеличить на 18%

Экономика
Цену на шампанское в России предложили увеличить на 18%
pixabay.com

Москва, 22 декабря. Ассоциация производителей игристых вин предложила увеличить минимальную розничную цену на шампанское с 2022 года почти на 18% — с 169 рублей за 0,75 л до 199 рублей.

Хорошее российское шампанское в рознице не может стоить меньше 250 рублей, сообщил «Известиям» ответственный секретарь Федеральной саморегулируемой организации виноградарей и виноделов Дмитрий Киселев. В этом году Минфин уже проиндексировал МРЦ на водку, коньяк и бренди, увеличив их чуть более чем на 7%.

Такое предложение прозвучало на фоне того, что, по мнению бизнеса, добросовестные производители не могут уложиться в действующие минимумы по цене, изготавливая напитки с соблюдением технологий производства настоящего игристого вина. Производство шампанского — высший пилотаж в виноделии, подчеркнул Киселев. Обращение ассоциации в Минфин пока не поступало, как только оно поступит в ведомство, его пообещали рассмотреть.

Недавно эксперт по алкопродукции Черниговский рассказал, как выбрать хорошее вино за 200 рублей к новогодним праздникам. По его словам, предпочтение следует отдавать отечественному производителю.

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цена шампанское мрц
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