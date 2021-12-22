Канцлер Германии Шольц заявил о важности минских договоренностей в разговоре с Путиным

Москва, 22 декабря. Канцлер ФРГ Олаф Шольц провел во вторник первую на посту главы правительства телефонную беседу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом журналистам рассказал официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт.

По словам Хебештрайта, Путин поздравил Шольца с вступлением в должность. Они также обсудили усиление военного присутствия РФ вблизи границ с Украиной. Канцлер заявил о необходимости деэскалации данной ситуации.

«Далее во время телефонного разговора речь шла о ходе реализации минских соглашений о мирном урегулировании конфликта на востоке Украины. Канцлер подчеркнул необходимость достижения прогресса в переговорах в "нормандском формате"», — сообщили в правительстве ФРГ.

Кроме того, Хебештрайт добавил, что главы государств договорились о продолжении диалога.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что приостановка сертификации российского газопровода «Северный поток — 2» не является политическим решением. По его словам, проект носит исключительно коммерческий характер.