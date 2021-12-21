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Захарова назвала купленные Польшей американские подержанные БТР «новинкой секондхенда»

Политика
Захарова назвала купленные Польшей американские подержанные БТР «новинкой секондхенда»
instagram.com  /  @mzakharovamid

Москва, 21 декабря. По Польше в сторону восточных рубежей идет «колонна американской рухляди», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после новости о покупке Варшавой 300 американских поддержанных БТР.

Захарова раскритиковала решение, которое было принято польскими властями вместо серьезного анализа российских конструктивных предложений по глобальной и европейской безопасности.

«Пан Блащак сообщил, что новинки секондхенда "… укрепят потенциал подразделений, размещенных в восточной Польше". Достойной армии — достойную технику», — отметила Захарова в своем Telegram-канале.

Такие слова прозвучали после того, как министр национальной обороны республики Мариуш Блащак сообщил, что польская армия закупила в США 300 бывших в употреблении бронеавтомобилей типа MRAP.

Ранее Захарова также раскритиковала сообщения о якобы готовящемся российском «вторжении» от западных СМИ. По ее мнению, медиаресурсы намеренно формируют ложное впечатление о выдуманных агрессивных действиях России в сторону Украины, чтобы внушить мысль о готовящемся нападении.

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Все новости / Политика / Захарова назвала купленные Польшей американские подержанные БТР «новинкой секондхенда»
Мария Захарова польша бтр
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