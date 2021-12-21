Делегация ЛНР указала на уклонение Киева от обсуждения мер для перемирия в Донбассе

Луганск, 21 декабря. Украина уклоняется от обсуждения мер для перемирия в Донбассе, рассказала пресс-секретарь делегации ЛНР на переговорах по урегулированию конфликта в регионе Мария Ковшарь.

Во вторник состоялись переговоры гуманитарной политической и экономической подгруппы по безопасности. О результатах переговоров Ковшарь написала в Telegram-канале делегации ЛНР.

«Заседание было посвящено проекту «Заявления о механизмах по обеспечению безусловной реализации Мер по усилению режима прекращения огня». По нашим четко обозначенным принципиальным позициям Украина, уходя в пространные разглагольствования, системно уклонялась от ответов на прямо заданные вопросы», — сказано в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин и новый канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонные переговоры. В Администрации президента РФ поделились деталями диалога Путина и Шольца. Политики обсудили Украину. Российский лидер указал на невыполнение Киевом Минских соглашений.