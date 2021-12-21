Инвестиционная привлекательность Украины упала из-за энергокризиса

Киев, 21 декабря. Продолжительные скандалы по выплате долгов в секторе возобновляемой энергетики и дискриминация отдельных производителей снижают инвестиционную привлекательность Украины.

Показатели инвестиционной привлекательности Украины снизились до 2,73 балла. Об этом сообщает Украинская ветроэнергетическая ассоциация (УВЭА), комментируя ситуацию, сложившуюся вокруг компании ДТЭК ВИЭ крупного украинского предпринимателя Рината Ахметова.

«Согласно результатам опроса European Business Association, интегральный показатель Индекса инвестиционной привлекательности Украины во второй половине 2021 года снизился до 2,73 балла из 5 возможных, хотя еще в первой половине 2021 года он составил 2,84 балла», — заявили в ассоциации.

Энергетический кризис сильно сдерживает поступление инвестиций. Эксперты считают, что необходимо развивать возобновляемые источники энергии, как фактора разрешения энергокризиса.

Ранее сообщалось, что США намерены «минимизировать ущерб» для Украины после запуска «СП-2». Власти США продолжают работать с Германией по вопросу «Северного потока — 2», сообщила помощник госсекретаря Карен Донфрид.