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Reuters: США планируют ограничить поставку смартфонов в Россию из-за Украины

Политика
Reuters: США планируют ограничить поставку смартфонов в Россию из-за Украины
Prt Scr youtube.com  /  Наташа Шелягина

Вашингтон, 21 декабря. Соединенные Штаты рассматривают возможность ограничения импорта смартфонов на территорию России из-за Украины. Об этом говорится в материале, опубликованном информационным агентством Reuters.

Авторы публикации также сообщили, что Вашингтон может ввести ограничение на импорт автомобильных запчастей. Подчеркивается, что причиной данных санкций является возможное обострение обстановки на территории Украины.

Как сообщил ранее глава американского Госдепартамента Энтони Блинкен, Вашингтон намерен установить с Москвой контакты по безопасности на двусторонней основе в начале следующего года. Однако новых встреч американского и российского президентов Джо Байдена и Владимира Путина в ближайшее время не планируется.

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