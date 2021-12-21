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Байден: «Омикрон» стал доминирующим штаммом в США

  /   Обновлено: 21 декабря 2021 23:07
Общество
Байден: «Омикрон» стал доминирующим штаммом в США
Global Look Press  /  White House / via Globallookpress.com

Вашингтон, 21 декабря. Коронавирусная мутация «Омикрон» стала доминирующей на территории США. Соответствующее заявление сделал глава американского государства Джо Байден.

Ранее сообщалось, что на территории США недавно скончался первый пациент с мутацией «Омикрон». Жертвой этого штамма стал мужчина возрастом более 50 лет, который не прошел вакцинацию против коронавирусной инфекции и имел большие проблемы со здоровьем.

На прошлой неделе мутация «Омикрон» составила 73,2% всех случаев заражения на территории США. Неделей раньше этот вариант коронавируса составлял только 12%, а остальные пациенты приходились на штамм «Дельта».

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