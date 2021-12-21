Байден: «Омикрон» стал доминирующим штаммом в США

Вашингтон, 21 декабря. Коронавирусная мутация «Омикрон» стала доминирующей на территории США. Соответствующее заявление сделал глава американского государства Джо Байден.

Ранее сообщалось, что на территории США недавно скончался первый пациент с мутацией «Омикрон». Жертвой этого штамма стал мужчина возрастом более 50 лет, который не прошел вакцинацию против коронавирусной инфекции и имел большие проблемы со здоровьем.

На прошлой неделе мутация «Омикрон» составила 73,2% всех случаев заражения на территории США. Неделей раньше этот вариант коронавируса составлял только 12%, а остальные пациенты приходились на штамм «Дельта».