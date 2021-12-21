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Пожарные полностью ликвидировали возгорание в гипермаркете «Лента» в Томске

Происшествия
Пожарные полностью ликвидировали возгорание в гипермаркете «Лента» в Томске
Федеральное агентство новостей

Томск, 21 декабря. Пожар в томском гипермаркете «Лента» полностью ликвидирован, пожарные справились с огнем к 21:57, сообщили в МЧС России.

Возгорание в гипермаркет «Лента» в Томске началось во вторник днем. Площадь пожара составила 5 тыс. квадратных метров, в результате возгорания обрушилось 3,5 тыс. квадратных метров кровли. Из здания эвакуировали около 200 человек. О пострадавших не сообщается.

«В 21:57 пожар был полностью ликвидирован», — цитирует представителя МЧС России РИА Новости.

В компании «Лента» причиной возгорания назвали поджог. Виновником оказался работавший в торговом зале сотрудник подрядной организации гипермаркета, отметили в УМВД по Томской области. Он уже задержан. По данным РИА Новости, злоумышленник уже сознался в содеянном.

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пожар томск лента
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