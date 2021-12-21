Рудковская потребовала сурового наказания для избивших фигуриста Соловьева

Москва, 21 декабря. Супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, продюсер Яна Рудковская прокомментировала инцидент с избиением фигуриста Дмитрия Соловьева в столице.

В комментариях к публикации фигуристки, олимпийской чемпионки Татьяны Навки в соцсети Instagram Рудковская подчеркнула, что напавшие на спортсмена мужчины должны быть сурово наказаны.

«Дима — очень хороший парень, виновники должны понести самое суровое наказание!» — заявила Рудковская.

Три хулигана избили 32-летнего спортсмена в центре столицы. Фигурист заступился за чемпионку Европы и призера чемпионатов мира по керлингу Анну Сидорову, после чего завязалась драка. После инцидента хулиганы были задержаны.