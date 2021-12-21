Зеленский угостил послов и журналистов шашлыком и глинтвейном у костра

Киев, 21 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский пригласил послов и журналистов на неформальное общение у костра. Гости угощаются гуцульскими блюдами и слушают живую аутентичную гуцульскую музыку.

Представлено много мясных блюд — например, шашлык. Кто-то пьет глинтвейн, а некоторым по желанию разливают вино. Все мероприятие проходит около большого костра. Ненадолго на огонек заглянул и сам украинский лидер, информирует агентство УНИАН.

Недавно политик заявил, что Украина готова к диалогу с Российской Федерацией в любом формате, в том числе тет-а-тет. На данный момент, по уточнению президента, общения с российским главой нет. Кроме того, разворачивающаяся вокруг газопровода «Северный поток — 2» ситуация может поспособствовать организации встречи с Путиным, предположил Зеленский. Газопровод в настоящее время проходит стадию одобрения немецким регулятором.