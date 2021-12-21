Госдеп: США планируют контакты с Россией по безопасности в начале следующего года

Вашингтон, 21 декабря. США планируют контакты с Россией по безопасности на двусторонней основе, в рамках ОБСЕ и НАТО, заявил глава американского Госдепартамента Энтони Блинкен.

По его словам, контакты по безопасности запланированы на начало следующего года. Однако новых встреч президента США Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным пока не планируется, уточнил Блинкен.

США занимаются в отношении России, как дипломатией, так и сдерживанием. Вашингтон готов жестко отвечать на шаги, которые он считает агрессивными, заключил госсекретарь США.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что блок планирует уже в начале 2022 года провести заседание Совета Россия — НАТО. По его словам, переговоры должны помочь сторонам урегулировать разногласия, возникшие между Москвой и Брюсселем в последнее время.