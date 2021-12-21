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Болгария отказалась от дополнительного контингента НАТО в регионе
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Болгария отказалась от дополнительного контингента НАТО в регионе

Политика
Болгария отказалась от дополнительного контингента НАТО в регионе
ФБА «Экономика сегодня»

София, 21 декабря. Глава минобороны Болгарии Стефан Янев заявил об отсутствии необходимости размещения дополнительного воинского контингента НАТО в стране.

Дискуссия о размещении контингента НАТО в Болгарии может привести к нежелательному усилению напряженности в регионе. Об этом Янев написал в Facebook.

«Более того, на данном этапе нет оснований рассматривать наблюдаемые процессы как реальную угрозу Альянсу и его зоне безопасности. В связи с чем считаю, что нет необходимых обстоятельств, которые могут объяснить расположение дополнительных войск на нашей территории», — написал глава минобороны.

Ранее верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе американский генерал Тод Уолтерс предложил союзникам увеличить численность военного контингента в Румынии и Болгарии. Тед Уолтерс заявил о необходимости усилить присутствие сил НАТО в Румынии и Болгарии, как прежде это произошло в Прибалтике и Польше в рамках программы Enhanced Forward Presence.

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