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Тунисские «Братья-мусульмане» планируют массовый побег из страны

Весь мир
Тунисские «Братья-мусульмане» планируют массовый побег из страны
Федеральное агентство новостей  /  Василий Иваненко; Андрей Рост

Тунис, 21 декабря. Информированные местные источники сообщили об активации контактов лидеров партии «Ан-Нахда» во главе с Рашидом аль-Ганнуши с государственными учреждениями в поисках безопасного выезда из страны.

Цель политиков — избежать предстоящие судебные процессы по делам о коррупции. Одновременно члены движения, аффилированного с организацией «Братья-мусульмане»1 (запрещена в РФ), проводят интенсивные переговоры с единомышленниками в Лондоне, в том числе с исполняющим обязанности верховного руководителя движения Ибрагимом Муниром.

«На встречах обсуждались несколько направлений, связанных с поддержкой лидеров «Ан-Нахды» и оказанием помощи обвиняемым в коррупционных делах для выезда из страны посредством контактов с тунисскими учреждениями», — сообщил собеседник агентства Sky News Arabia.

Источник предположил, что в ближайшие дни все станут свидетелями массового бегства за границу десятков представителей движения в попытках избежать предстоящих судебных процессов, связанных с делами о коррупции. Эти события напоминают сцену массового побега лидеров и членов «Братьев-мусульман» из Египта после протестов 30 июня 2013 года, а также последовавшего за этим решения внести организацию в список террористических.

Со своей стороны, тунисский политолог Белхассан Яхьяви сообщил, что глава партии «Ан-Нахда» Рашид аль-Ганнуши связывался через посредников с президентом республики Каисом Саидом, чтобы решить вопрос о выезде из страны в обмен на прекращение возбужденного против него судебного преследования.

«Тунисские ихванисты абсолютно уверены в том, что вернуться в замороженный парламент не удастся, и политическую сцену не ждут никакие изменения, поэтому продолжают интенсивно искать безопасный выход», — добавил эксперт.

Политолог Низар аль-Джалиди, в свою очередь, считает, что «Братья-мусульмане» работают одновременно по двум направлениям. Первое связано с разжиганием уличных протестов и мобилизацией демонстраций с целью создания хаоса и насилия в стране. Второе представлено в упомянутых мерах по облегчению побега лидеров «Ан-Нахды» за пределы государства.

В ночь с 25 на 26 июля Каис Саид объявил о применении чрезвычайных мер, среди которых приостановка работы парламента, снятие неприкосновенности с депутатов и отставка премьер-министра Хишама Машиши. Занимавший на тот момент должность спикера в законодательном собрании Рашид аль-Ганнуши обвинил президента в совершении переворота против конституции.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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тунис
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