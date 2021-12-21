Девушка избитого фигуриста Соловьева не бросила спортсмена во время конфликта

Москва, 21 декабря. Керлингистка Анна Сидорова и гражданская жена олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева рассказала, что нападавшие будто взбесились и набросились на спортсмена. Она тоже ввязалась в драку.

Пара проводила время в одном из караоке-баров Москвы. На улице одна из подруг Анны спросила у стоящих рядом молодых людей зажигалку, но в ответ получила грубость. Соловьев сделал ребятам замечание, после чего один из них напал на него и повалил с ног. Подтянулись и другие. Один из участников попросил приятелей прекратить конфликт с олимпийским чемпионом и напомнил о его спортивных заслугах, но это раззадорило приятелей еще больше.

«Они взбесились еще больше. В этот момент пока они так разговаривали еще, девочки меня оттаскивали, потому что было непонятно — и нам могло прилететь. У меня естественно играло: я не могу его оставить одного, потому что я понимала — он один, а их трое», — пояснила Анна.

Сейчас Соловьев лежит в нейрохирургическом отделении Боткинской больницы. У него серьезная черепно-мозговая травма, за ним приглядывают специалисты. Избившие своего собеседника 18-летние Владислав Смирнов и Владислав Яковцев были доставлены в отделение.