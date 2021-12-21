Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 декабря 23:45
23:36
Политика
Делегация ЛНР указала на уклонение Киева от обсуждения мер для перемирия в Донбассе
23:22
Экономика
Инвестиционная привлекательность Украины упала из-за энергокризиса
23:12
Политика
Reuters: США планируют ограничить поставку смартфонов в Россию из-за Украины
23:07
Общество
Байден: «Омикрон» стал доминирующим штаммом в США
23:00
Общество
Надо брать пример с Казани: почему Петербург стал неэкологичным городом
22:58
Происшествия
Пожарные полностью ликвидировали возгорание в гипермаркете «Лента» в Томске
22:51
Происшествия
Рудковская потребовала сурового наказания для избивших фигуриста Соловьева
22:41
Политика
Зеленский угостил послов и журналистов шашлыком и глинтвейном у костра
22:28
Политика
Госдеп: США планируют контакты с Россией по безопасности в начале следующего года
22:25
Политика
Болгария отказалась от дополнительного контингента НАТО в регионе
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Девушка избитого фигуриста Соловьева не бросила спортсмена во время конфликта

  /   Обновлено: 21 декабря 2021 22:10
Общество
Девушка избитого фигуриста Соловьева не бросила спортсмена во время конфликта
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Москва, 21 декабря. Керлингистка Анна Сидорова и гражданская жена олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева рассказала, что нападавшие будто взбесились и набросились на спортсмена. Она тоже ввязалась в драку.

Пара проводила время в одном из караоке-баров Москвы. На улице одна из подруг Анны спросила у стоящих рядом молодых людей зажигалку, но в ответ получила грубость. Соловьев сделал ребятам замечание, после чего один из них напал на него и повалил с ног. Подтянулись и другие. Один из участников попросил приятелей прекратить конфликт с олимпийским чемпионом и напомнил о его спортивных заслугах, но это раззадорило приятелей еще больше.

«Они взбесились еще больше. В этот момент пока они так разговаривали еще, девочки меня оттаскивали, потому что было непонятно — и нам могло прилететь. У меня естественно играло: я не могу его оставить одного, потому что я понимала — он один, а их трое», — пояснила Анна.

Сейчас Соловьев лежит в нейрохирургическом отделении Боткинской больницы. У него серьезная черепно-мозговая травма, за ним приглядывают специалисты. Избившие своего собеседника 18-летние Владислав Смирнов и Владислав Яковцев были доставлены в отделение.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Девушка избитого фигуриста Соловьева не бросила спортсмена во время конфликта
нападение драка дмитрий соловьев
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать