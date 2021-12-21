Двое попавших под лавину российских военных скончались в Южной Осетии

Цхинвал, 21 декабря. Двое из российских военных, которые попали под лавину на территории Южной Осетии, скончались.

Еще двое российских военных в данный момент находятся в поликлинике. Сотрудники спасательных служб также ищут еще одного пропавшего человека. Соответствующей информацией поделились в МЧС, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что российских военных, которые оказались в эпицентре схода лавины в Южной Осетии, достали живыми из-под снега. В результате происшествия они получили травмы. Всего в поисково-спасательной миссии принимают участие 20 человек личного состава и две единицы техники.