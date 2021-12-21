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Двое попавших под лавину российских военных скончались в Южной Осетии

  /   Обновлено: 21 декабря 2021 21:50
Происшествия
Двое попавших под лавину российских военных скончались в Южной Осетии
Народные новости  /  Елена Смирнова

Цхинвал, 21 декабря. Двое из российских военных, которые попали под лавину на территории Южной Осетии, скончались.

Еще двое российских военных в данный момент находятся в поликлинике. Сотрудники спасательных служб также ищут еще одного пропавшего человека. Соответствующей информацией поделились в МЧС, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что российских военных, которые оказались в эпицентре схода лавины в Южной Осетии, достали живыми из-под снега. В результате происшествия они получили травмы. Всего в поисково-спасательной миссии принимают участие 20 человек личного состава и две единицы техники.

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мчс южная осетия военные лавина
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