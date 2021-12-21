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Билл Гейтс не исключил завершения пандемии коронавируса в следующем году

Общество
Билл Гейтс не исключил завершения пандемии коронавируса в следующем году
instagram.com  /  @thisisbillgates

Вашингтон, 21 декабря. Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс считает, что мир может переживать самую сложную часть пандемии коронавируса с появлением штамма «Омикрон», но она завершится уже в 2022 году.

По словам Гейтса, с такой скоростью, как «Омикрон», не распространялся ни один вирус в истории. К новому штамму необходимо относиться серьезно, поскольку пока неизвестно, насколько тяжелые симптомы он вызывает. Если «Омикрон» окажется хоть на половину таким же серьезным, каким является «Дельта», это «будет худшая волна из тех, что мы видели», подчеркнул Гейтс в соцсети Twitter.

Тем не менее, если принимать необходимые меры, для пандемии следующий год может оказаться последним, считает основатель Microsoft.

«Если в этой ситуации и есть хорошие новости, то это то, что «Омикрон» распространяется так быстро, что после того, как он становится доминирующей разновидностью в какой-то стране, волна заражений там сохраняется не дольше трех месяцев. Эти три месяца могут быть тяжелыми, но я все еще верю, что если будут предприняты верные шаги, пандемия может закончиться в 2022 году», — заключил Гейтс.

Миллиардер призвал подписчиков заботиться друг о друге, избегать больших скоплений людей, носить маски и вакцинироваться от коронавируса.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что пятая волна пандемии коронавирусной инфекции грозит Германии из-за распространения нового штамма SARS-CoV-2 «Омикрон». Она может быть агрессивнее всех предыдущих, предупредил он.

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гейтс пандемия коронавирус
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