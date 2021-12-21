Фигурист Соловьев дал первые показания после совершенного на него нападения

Москва, 21 декабря. Олимпийский чемпион по фигурному катанию, российский спортсмен Дмитрий Соловьев дал первые показания после того, как стал жертвой нападения в Москве.

Во вторник в палате у 32-летнего фигуриста побывал следователь, сообщает «Матч ТВ».

Соловьева избили ночью в Москве, после того, как спортсмен заступился за Анну Сидорову, двукратную чемпионку Европы по керлингу. Нападение произошло на улице. Фигурист заступился за свою девушку, когда на них набросились трое неизвестных.

После нападения Соловьев поступил в нейрохирургическое отделение Боткинской больницы. Врачи диагностировали у спортсмена умеренное субарахноидальное кровоизлияние, произошедшее вследствие черепно-мозговой травмы.

Видео с избиением Соловьева оказалось в Сети. В кадр попал момент, когда фигуриста окружили трое мужчин, которые явно были агрессивно настроены.