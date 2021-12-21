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Хроника войны: как армия Эфиопии отбила у сепаратистов большую часть территории страны

  /   Обновлено: 21 декабря 2021 21:50
Весь мир
Хроника войны: как армия Эфиопии отбила у сепаратистов большую часть территории страны
Федеральное агентство новостей  / 

Правительственные войска Эфиопии продолжают одерживать победы в боях с сепаратистами «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ) и «Армии освобождения Оромо» (OLA). В настоящее время подразделения Аддис-Абебы контролирует большую часть территории республики, их противник сконцентрировал силы на севере африканской страны.

Сводки с линии соприкосновения поступают редко из-за объявленной министерством обороны государства информационной блокады, запрещающей публиковать данные, которые могут помочь радикалам. Тем не менее сведения просачиваются и аккумулируются ресурсом Ethiopia liveuamap.

О том, каких успехов добились войска Аддис-Абебы за последнее время, читайте в материале международной редакции Федерального агентства новостей.

Положение дел на линии фронта

В настоящее время военные действия ведутся в районе штатов Тыграй и Амхара. Согласно последним данным, армия Эфиопии выбила боевиков из населенного пункта Вольдия в зоне Северное Волло, что также подтвердило местное новостное агентство FANA.

Хроника войны: как армия Эфиопии отбила у сепаратистов большую часть территории страны
Федеральное агентство новостей /

Аналогичные данные опубликовал пользователь Twitter Антонио Мулату. Он заявил, что бойцы подняли национальный флаг над улицами освобожденного населенного пункта.

«Уважение всем эфиопским силам обороны», — написал он.

В это же время началось наступление федеральных войск на позиции боевиков в городе Лалибела, известном высеченными в камне христианскими церквями. Ранее сепаратисты отбили его у небольшого отряда национальных сил обороны и безопасности, оставшимся для защиты окраин.

Хроника войны: как армия Эфиопии отбила у сепаратистов большую часть территории страны
Федеральное агентство новостей /

Кроме того, поступили данные о захвате войсками Аддис-Абебы населенных пунктов Кобо, Хара, Сиркинка, Санка и Гобие. В настоящее время подразделения продвигаются по шоссе А2 в направлении Тыграя.

Также национальная армия выбила радикалов из города Гашена и выдвинулась на Запад, чтобы соединиться с основными частями в Вольдии. В это время члены НФОТ бежали из Хамсуита, Истайиша, Ахуна, Тагегна и Дебота.

В итоге вся зона Северное Волло штата Амхара оказалась освобождена от сил «Народного фронта освобождения Тыграя». Накануне также стало известно, что ВВС страны шесть раз наносили удары по позициям сепаратистов на окраинах города Аламата. По данным разведки, там располагались военные объекты боевиков — ремонтные базы и склады с вооружением.

Хроника войны: как армия Эфиопии отбила у сепаратистов большую часть территории страны
Федеральное агентство новостей /

Обстановка на линии соприкосновения демонстрирует, что части НФОТ и других оппозиционных группировок давно вышли за пределы региона Тыграй. Однако национальная армия постепенно возвращает захваченные территории.

Новая попытка дестабилизации

Пока вооруженные силы Эфиопии сражаются с НФОТ и другими бандформированиями, Совет ООН по правам человека проголосовал за проведение «независимого» расследования нарушений прав человека в ходе конфликта на территории Тыграя. Его инициатором стал неназванный высокопоставленный чиновник международной организации, который сообщил о массовых арестах и преступлениях, совершаемых во время столкновений.

Ситуация не устроила официальные власти Аддис-Абебы, после чего МИД страны выпустил заявление, в котором выразил крайнюю разочарованность политически-ангажированным решением.

«Наблюдаем посягательство на территориальную целостность, национальный суверенитет и независимость Эфиопии. Мы отказываемся сотрудничать с механизмом, навязанным против нашего согласия.

Считаем созыв специальной сессии и принятие резолюции о создании комиссии экспертов попыткой найти альтернативный способ вмешательства во внутренние дела государства», — значится в выпущенном дипломатами пресс-релизе.

В то же время правительство поблагодарило страны, представители которых проявили солидарность и оказали Аддис-Абебе поддержку во время голосования, среди них была и Россия. В частности, постпредство РФ при ООН опубликовало в Twitter сообщение, в котором выступило за невмешательство Европы и Запада во внутренние дела африканского государства.

«Москва подтверждает приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности Эфиопии», — отмечается в заявлении дипломатов.

Таким образом, Россия присоединилась к набирающей популярность кампании #NoMore. Акции против вмешательства во внутренние дела региона уже состоялись в ЮАР, Франции, США и на Ямайке.

Ранее власти Соединенных Штатов пытались использовать сепаратистов для свержения неугодного правительства в Аддис-Абебе. В отношении африканской страны вводились санкции, а высокопоставленные чиновники выступали с угрозами.

Более того, в ряде европейских и американских СМИ началась информационная кампания, направленная на дискредитацию правительства Эфиопии в глазах мирового сообщества. А в начале ноября сепаратистские и оппозиционные группы создали альянс под названием «Объединенный фронт эфиопских федералистов», главной целью которого стал захват власти и последующий арест премьер-министра Абия Ахмеда. К слову, площадку для переговоров бандформирований предоставили Соединенные Штаты Америки, чем вновь продемонстрировали стремление поддержать радикалов.

Хроника войны: как армия Эфиопии отбила у сепаратистов большую часть территории страны
Федеральное агентство новостей /

Однако все изменилось после того, как в критический момент глава правительства отправился на линию разграничения лично руководить обороной. Присутствие лидера на передовой вдохновило рядовых солдат, и они постепенно отбили нападения НФОТ, развернув контратаку.

Позже Абий Ахмед заявил о завершении первого этапа военной операции против боевиков, а Штаты отказались от поддержки сепаратистов после провала наступления. Однако теперь, через механизмы СПЧ, коллективный Запад пытается вновь дестабилизировать обстановку в республике.

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африка эфиопия
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