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Главарь бандформирования «Союз за мир в ЦАР» Али Дарасса хранил финансовые средства в США

Весь мир
Главарь бандформирования «Союз за мир в ЦАР» Али Дарасса хранил финансовые средства в США
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Малянов

Банги, 21 декабря. Военный преступник, главарь группировки «Союз за мир в ЦАР» (UPC) Али Дарасса имел активы на территории США, заявили ведущие Radio Lengo Songo.

После введения Вашингтоном санкций против нигерийского наемника выяснилось, что на протяжении долгих лет Дарасса хранил финансовые средства на американских счетах. По мнению журналистов, это является одним из доказательств сотрудничества Соединенных Штатов с боевиками.

«Возникает вопрос: как такой известный преступник хранит свое имущество в США, которые позиционируют себя великой страной демократии? Почему Штаты ждали сегодняшнего дня, чтобы заморозить его счета, когда Дарасса и его бандформирование годами истязали мирных жителей Центральноафриканской Республики? И какова роль Вашингтона в кризисе на территории ЦАР?

Объявление этого «наказания» — попытка пустить пыль в глаза. Али Дарасса и дальше будет оказывать услуги иностранным державам. Это означает, что Министерство финансов США причастно к военным преступлениям, совершенным группировкой «Союз за мир в ЦАР». Действия Запада выявили неблагонадежное поведение «партнеров» республики», — говорится в материале Radio Lengo Songo.

Ранее ФАН сообщал, что Соединенные Штаты Америки ввели санкции в отношении Али Дарассы. Причиной послужили серьезные нарушения прав человека, совершенные военным преступником.

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африка цар
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