Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 декабря 22:16
22:10
Общество
Девушка избитого фигуриста Соловьева не бросила спортсмена во время конфликта
22:00
Весь мир
Донбасс посетил главный разведчик НАТО, а Зеленский ищет поддержку в ЕС
21:52
Общество
Сиднейский университет: неправильная ходьба может стать причиной развития остеоартрита
21:50
Происшествия
Двое попавших под лавину российских военных скончались в Южной Осетии
21:31
Весь мир
Хроника войны: как армия Эфиопии отбила у сепаратистов большую часть территории страны
21:27
Общество
Билл Гейтс не исключил завершения пандемии коронавируса в следующем году
21:23
Происшествия
Петербуржец умер около кафе в Петроградском районе
21:20
Видео
Экс-чиновник Алексей Барабанщиков выпустил книгу о питании в школах
21:18
Общество
Петербургский юрист подал иск к Деду Морозу на 10 млн рублей из-за несбывшихся желаний
21:16
Экономика
Как не стать жертвой мошенников в сделках с недвижимостью и земельными участками
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Правоохранители ЦАР уничтожили 230 килограммов наркотиков и 100 литров поддельного алкоголя

Весь мир
Правоохранители ЦАР уничтожили 230 килограммов наркотиков и 100 литров поддельного алкоголя
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Чемеков

Банги, 21 декабря. Полиция Центральноафриканской Республики конфисковала крупную партию наркотиков и арестовала 10 дилеров, занимавшихся их незаконным оборотом. Об этом сообщили аналитики издания Ndjoni Sango.

Операция получила название «Кобра-2». В ходе обысков правоохранительные органы изъяли у преступников большое количество запрещенных препаратов и контрафакта.

«Полицейские обнаружили несколько тайников с 230 килограммами каннабиса, 5 000 упаковок поддельного алкоголя, общим весом 100 литров, 25 000 доз трамадола, а также 50 000 таблеток по типу Вега, Виагра и Чакапин. Всех подозреваемых ждет суд, а контрабанда подлежит сожжению. Мы будем бороться с наркотиками и найдем всех продавцов отравы, убивающей центральноафриканцев», — рассказал журналистам генеральный директор полиции ЦАР Бенвеню Зокуе.

Ранее в республике запустили легальное производство водки Wa Na Wa по российской технологии. Новый продукт уже появился на прилавках магазинов.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Правоохранители ЦАР уничтожили 230 килограммов наркотиков и 100 литров поддельного алкоголя
африка цар
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать