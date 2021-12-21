Правоохранители ЦАР уничтожили 230 килограммов наркотиков и 100 литров поддельного алкоголя

Банги, 21 декабря. Полиция Центральноафриканской Республики конфисковала крупную партию наркотиков и арестовала 10 дилеров, занимавшихся их незаконным оборотом. Об этом сообщили аналитики издания Ndjoni Sango.

Операция получила название «Кобра-2». В ходе обысков правоохранительные органы изъяли у преступников большое количество запрещенных препаратов и контрафакта.

«Полицейские обнаружили несколько тайников с 230 килограммами каннабиса, 5 000 упаковок поддельного алкоголя, общим весом 100 литров, 25 000 доз трамадола, а также 50 000 таблеток по типу Вега, Виагра и Чакапин. Всех подозреваемых ждет суд, а контрабанда подлежит сожжению. Мы будем бороться с наркотиками и найдем всех продавцов отравы, убивающей центральноафриканцев», — рассказал журналистам генеральный директор полиции ЦАР Бенвеню Зокуе.

Ранее в республике запустили легальное производство водки Wa Na Wa по российской технологии. Новый продукт уже появился на прилавках магазинов.