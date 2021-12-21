Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 декабря 22:16
22:10
Общество
Девушка избитого фигуриста Соловьева не бросила спортсмена во время конфликта
22:00
Весь мир
Донбасс посетил главный разведчик НАТО, а Зеленский ищет поддержку в ЕС
21:52
Общество
Сиднейский университет: неправильная ходьба может стать причиной развития остеоартрита
21:50
Происшествия
Двое попавших под лавину российских военных скончались в Южной Осетии
21:31
Весь мир
Хроника войны: как армия Эфиопии отбила у сепаратистов большую часть территории страны
21:27
Общество
Билл Гейтс не исключил завершения пандемии коронавируса в следующем году
21:23
Происшествия
Петербуржец умер около кафе в Петроградском районе
21:20
Видео
Экс-чиновник Алексей Барабанщиков выпустил книгу о питании в школах
21:18
Общество
Петербургский юрист подал иск к Деду Морозу на 10 млн рублей из-за несбывшихся желаний
21:16
Экономика
Как не стать жертвой мошенников в сделках с недвижимостью и земельными участками
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Канцлер Германии Шольц заявил о надвигающейся «агрессивной» пятой волне COVID-19

Общество
Канцлер Германии Шольц заявил о надвигающейся «агрессивной» пятой волне COVID-19
pixabay.com  /  Tumisu

Берлин, 21 декабря. Пятая волна пандемии коронавирусной инфекции грозит Германии из-за распространения нового штамма SARS-CoV-2 под названием «Омикрон».

При этом очередная волна пандемии может быть агрессивнее всех предыдущих. Об этом заявил в беседе с журналистами новый канцлер ФРГ Олаф Шольц.

На сегодняшний день в немецких городах преобладает британский штамм COVID-19. Однако, по словам экспертов, новая версия, скорее всего, станет доминантной и вытеснит «Дельту».

Омикрон уже стал доминирующим штаммом COVID-19 в Великобритании. Об этом ранее сообщил министр здравоохранения страны Саджид Джавид.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Канцлер Германии Шольц заявил о надвигающейся «агрессивной» пятой волне COVID-19
германия пандемия коронавирус омикрон-штамм
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать