Канцлер Германии Шольц заявил о надвигающейся «агрессивной» пятой волне COVID-19

Берлин, 21 декабря. Пятая волна пандемии коронавирусной инфекции грозит Германии из-за распространения нового штамма SARS-CoV-2 под названием «Омикрон».

При этом очередная волна пандемии может быть агрессивнее всех предыдущих. Об этом заявил в беседе с журналистами новый канцлер ФРГ Олаф Шольц.

На сегодняшний день в немецких городах преобладает британский штамм COVID-19. Однако, по словам экспертов, новая версия, скорее всего, станет доминантной и вытеснит «Дельту».

Омикрон уже стал доминирующим штаммом COVID-19 в Великобритании. Об этом ранее сообщил министр здравоохранения страны Саджид Джавид.