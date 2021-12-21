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Ларису Долину сравнили с восковой фигурой Опры Уинфри после очередных бьюти-процедур

  /   Обновлено: 21 декабря 2021 21:01
Шоу-бизнес
Ларису Долину сравнили с восковой фигурой Опры Уинфри после очередных бьюти-процедур
instagram.com  /  @larisa.dolina.official

Москва, 21 декабря. Певица Лариса Долина предстала перед поклонниками на очередном фото со светского мероприятия. Несмотря на модный образ, интернет-пользователи неоднозначно отреагировали на перемены во внешности звезды.

Ведущий Вячеслав Манучаров поделился совместным фото с певицей в Instagram. Артист уточнил, что кадр был сделан во время съемок новогоднего проекта — поэтому певица выбрала сияющий наряд в стиле total black.

«С невероятной и любимой Ларисой Александровной», — поделился телеведущий.

Наряд Долиной вызвал восхищение у поклонников. Кроме того, некоторые отметили, что артистка словно бы вновь помолодела. Однако не все пользователи Сети согласились с восторженными отзывами и поспешили раскритиковать звезду за злоупотребление бьюти-процедур, передает издание «Дни.ру».

«Что с лицом Долиной?»;

«Показалось, с восковой фигурой Опры Уинфри»;

«Лариса как фигура восковая, как-то не очень», — написали фолловеры.

Долина уже давно привыкла к критике хейтеров. Артистка призналась, что в молодости не могла простить обиды, однако с возрастом научилась смиряться даже с предательствами.

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Все новости / Шоу-бизнес / Ларису Долину сравнили с восковой фигурой Опры Уинфри после очередных бьюти-процедур
долина певица манучаров
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