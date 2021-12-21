Лидер ЦАР укрепит сотрудничество с дружественными государствами

Банги, 21 декабря. Правление Фостен-Арканжа Туадера сделало Центральноафриканскую Республику открытым и безопасным государством, считают аналитики издания Be-Afrika Sango.

«ЦАР стала жертвой заговора нескольких иностранных держав. Они нарушили спокойствие центральноафриканского народа с помощью восстаний и государственных переворотов. Деятельность экс-президента Франсуа Бозизе погрузила страну в хаос. Люди просто хотят мира.

Вот почему они выбрали Туадера и доверили ему направлять их на пути к светлому будущему. Жители ЦАР видят в нем настоящего лидера, принципиального патриота, заинтересованного в процветании страны», — пишут авторы статьи.