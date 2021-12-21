Рекордные цены на газ в ЕС могут снизиться за счет азиатских поставок СПГ

Москва, 21 декабря. Поставщики начали перенаправлять спотовые грузы СПГ, предназначенные для Азии, на европейский рынок. Вследствие низких запасов газа в хранилищах страны ЕС готовы платить за топливо больше, пишет издание Bloomberg.

По словам аналитика Goldman Sachs Дамиана Курвалина, Евросоюз перекупает энергоноситель с азиатского направления с целью избежать энергосбоев. Однако неизвестно, нарушают ли контракты поставщики, перераспределяющие грузы.

Стоимость газа в ЕС установила новый исторический рекорд, превысив 2000 долларов за тысячу кубометров. Однако поставки СПГ способны снизить взлетевшие котировки, допускают эксперты.

Европа уже в первой половине декабря израсходовала четвертую часть закачанного в ПХГ газа. Глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон объяснил это низким заполнением резервных хранилищ.