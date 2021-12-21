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Рекордные цены на газ в ЕС могут снизиться за счет азиатских поставок СПГ

  /   Обновлено: 21 декабря 2021 20:54
Экономика
Рекордные цены на газ в ЕС могут снизиться за счет азиатских поставок СПГ
wikipedia.org  /  Maciej Margas / CC BY-SA 4.0

Москва, 21 декабря. Поставщики начали перенаправлять спотовые грузы СПГ, предназначенные для Азии, на европейский рынок. Вследствие низких запасов газа в хранилищах страны ЕС готовы платить за топливо больше, пишет издание Bloomberg.

По словам аналитика Goldman Sachs Дамиана Курвалина, Евросоюз перекупает энергоноситель с азиатского направления с целью избежать энергосбоев. Однако неизвестно, нарушают ли контракты поставщики, перераспределяющие грузы.

Стоимость газа в ЕС установила новый исторический рекорд, превысив 2000 долларов за тысячу кубометров. Однако поставки СПГ способны снизить взлетевшие котировки, допускают эксперты.

Европа уже в первой половине декабря израсходовала четвертую часть закачанного в ПХГ газа. Глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон объяснил это низким заполнением резервных хранилищ.

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азия европа спг энергокризис
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