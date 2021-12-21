Власти ЦАР проведут ретроспективный анализ для развития государства

Банги, 21 декабря. Правительство Центральноафриканской Республики запустило исследование «ЦАР-2050», представляющее собой ретроспективную диагностику для выявления сильных и слабых сторон государства. Об этом сообщили сотрудники информационного портала Ndjoni Sango.

«Инициатива позволит выяснить, в каком состоянии сейчас находится страна и на что властям нужно обратить внимание для максимально эффективного развития ЦАР. Многочисленные исследования позволят подробно проанализировать вопросы управления, демократии, территориального планирования, внутренней безопасности и обороны, правосудия, образования, здравоохранения и многих других сфер. Правительство намерено оценить возможности республики и подготовиться к потенциальным угрозам. Для этого государственный аппарат провел специальную сессию с экспертами из разных областей, чтобы совместными усилиями подготовить отчет на тему «Политика и госинституты в ЦАР». В ближайшее время они будут готовы предоставить результаты», — указано в материале издания.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Журналисты сообщили, что в первую очередь власти хотят определиться со стратегией на ближайший год и грамотно распределить имеющиеся ресурсы для достижения лучшего результата. После этого политики разработают дорожную карту на несколько лет вперед.

Ранее правительство Центральноафриканской Республики заявило, что усилит контроль за безопасностью на дорогах. Премьер-министр ЦАР Анри-Мари Дондра сообщил, что страна нуждается в проработке долгосрочных решений, которые позволят снизить число ДТП.