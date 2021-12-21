Зеленский заявил, что переписывается с сидящим в тюрьме Грузии Саакашвили

Киев, 21 декабря. Украинский президент Владимир Зеленский переписывается с бывшим лидером Грузии Михаилом Саакашвили, который сидит в тюрьме.

По словам главы государства, он договорился о том, чтобы к грузинскому политику пустили его мать. Зеленский звонил руководству страны и просил об этом. Также президент Украины признался, что ему не отказали в соответствующей просьбе.

«Скажу откровенно, я получаю письма от него. Он получает от меня информацию. Я разговаривал с руководством государства Грузии в отношении господина Саакашвили», — подчеркнул Зеленский.

Ранее девушка бывшего лидера Грузии Елизавета Ясько рассказала, что длительная голодовка Саакашвили привела к проблемам с памятью и развитию серьезных заболеваний у политика. Помимо этого, депутат Верховной рады отметила, что некоторые болезни Саакашвили негативно влияют на работу его головного мозга.