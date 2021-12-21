Трейлер детектива «Смерть на Ниле» по роману Агаты Кристи появился в Сети

Москва, 21 декабря. Новый трейлер драматического детектива «Смерть на Ниле» режиссера Кеннета Брана появился на YouTube-канале кинокомпании 20th Century Studios.

Фильм основан на знаменитом романе британской писательницы Агаты Кристи. Ирландец Брана также исполнил роль Эркюля Пуаро. В России детектив должен появиться на больших экранах 10 февраля 2022 года.

В актерский состав фильма вошли израильская актриса Галь Гадот, известная по проектам «Чудо-женщина», «Красное уведомление», Арми Хаммер, сыгравший в «Назови меня своим именем», британская актриса гайанского происхождения Летиша Райт и многие другие.

Ранее первый тизер-трейлер сериала «Ведьмак: Происхождение», премьера которого запланирована на 2022 год на стриминговой платформе Netflix, появился в Сети.