Как не стать жертвой мошенников в сделках с недвижимостью и земельными участками

Если раньше уголовные дела в сфере мошенничества возбуждались легко, то сейчас все чаще и чаще потерпевшие получают отказы с формулировкой «гражданско-правовые отношения». На основании этой фразы гражданам отказывают в том, чтобы спросить с обидчиков, и это влечет за собой потери не только финансов, но и жилья. Причина тенденции, говорит адвокат Мария Сойту, в том, что преступный мир становится все более изощренным и действует зачастую в рамках так называемого правового поля.

«В моей практике был удивительный судебный случай, когда вполне разумный и дееспособный на вид гражданин дважды закладывал квартиру при получении денежных средств по договору займа. В первый раз действительно был подписан договор залога квартиры, а во второй раз сумма превышала предыдущий денежный заем, в связи с чем стороны подписали договор купли-продажи квартиры, предварительно сняв обременение. В суде нерадивый продавец, пытаясь признать сделку недействительной, не смог доказать, что покупатели — они же займодавцы — ввели его в заблуждение. Мужчина полагал, что повторно подписывает договор залога, поскольку подписал ряд документов, подтверждающих намерение именно продать, а не заложить имущество. В итоге человек фактически продал квартиру в 11 раз дешевле рыночной стоимости», — рассказывает Мария Сойту.

pixabay.com / aymane jdidi

Чтобы не стать героем подобного сценария, всегда внимательно читайте все, что дают на подпись. Кроме того, никогда не подписывайте только последнюю страницу документа: ставьте подпись и ее расшифровку строго на каждом листе, чтобы у мошенников не было возможности заменить листы с иным текстом. И всегда требуйте свой экземпляр договора, чтобы в случае потенциальной опасности назначить судебную почерковедческую экспертизу и опровергнуть, что вы подписали редакцию, которая на руках у мошенников.

«Также участились случаи «условного» мошенничества на рынке земельных участков. Из-за того, что законодательством вводятся все новые и новые ограничения в обороноспособности земельных участков, неграмотные приобретатели зачастую покупают земли, на которых фактически запрещено какое-либо строительство. К примеру, участки, обремененные газопроводами, линиями электроснабжения, различными сервитутами. Такие ситуации возникают из-за кадастровых ошибок, которые не всегда догадываются проверить на моменте покупки земельных участков. Поэтому, прежде чем покупать землю, всегда заказывайте выписки из реестра недвижимости, проверяйте права на земельный участок, смотрите, какие есть обременения, и проверяйте, какой вид разрешенного использования земельных участков», — советует адвокат.

pixabay.com /

По ее словам, сегодня участились и случаи, когда сделки по продаже недвижимости со стороны экс-супругов признают недействительными. Причина — Росреестр перестал требовать в обязательном порядке нотариальное согласие супруга на реализацию общего нажитого имущества.

«Есть случаи, когда «условно» бывшие супруги вступают в сговор и продают так квартиру. Впоследствии якобы «обиженные» муж и жена обращаются в суд как заинтересованные лица по признанию данных сделок недействительными, а денежные средства остаются по факту в «семье». Поэтому всегда требуйте нотариально заверенного согласия второго супруга и справок из психдиспансера от продавца, а также не поддавайтесь на уговоры о том, что сейчас данные документы регистрирующий орган не требует, — советует специалист. — И, конечно, желательно до момента совершения значимых сделок всегда консультироваться с юристами, которые на вашей стороне. Поверьте, возможность вовремя оценить риски поможет сберечь и деньги, и здоровье».

Ранее ФАН сообщал, что спрос на рынке недвижимости в следующем году может упасть. Как подчеркнул эксперт рынка Валерий Летенков, существует риск повышения ипотечных ставок из-за действий Центробанка. 2022 год, по его мнению, может стать самым сложным за последние годы как у застройщиков, так и у покупателей.