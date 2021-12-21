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Астролог Кирилова перечислила знаки зодиака, которых ожидает любовь и удача в 2022 году

  /   Обновлено: 21 декабря 2021 20:51
Общество
Астролог Кирилова перечислила знаки зодиака, которых ожидает любовь и удача в 2022 году
pexels.com  /  RODNAE Productions

Москва, 21 декабря. Астролог Татьяна Кирилова рассказала, что ожидает знаки зодиака стихии земли в наступающем 2022 году.

Тельцам с самого начала года желательно пересмотреть свое отношение к работе, профессии и финансам. Они могут обнаружить, что тех средств, которыми они обладают, недостаточно для удовлетворения всех потребностей.

«2022 год начнет перестройку вашей профессиональной сферы, а также поможет привлечь в свою жизнь новые партнерские отношения, создать новую команду в своей деятельности или бизнесе», — отметила Кирилова в беседе с изданием «Слово и Дело».

Астролог Кирилова перечислила знаки зодиака, которых ожидает любовь и удача в 2022 году
pixabay.com /

Причем апрель станет самым сложным месяцем в профессиональной сфере: на работе возможны интриги и конфликты. А вот в июле Тельцов ожидают новые начинания и полезные знакомства.

Что касается Дев, то 2022 год расширит их возможности и взгляды на жизнь. По словам астролога, это хорошее время для путешествий и образования.

«Начало нового года продолжает активно развивать вашу деятельность, бизнес, а также приходится активно погружаться в дела своих детей. Февраль подарит Девам шанс нового знакомства или же поездку в путешествие с партнером. Март — волшебное время любви, подарков и новых знакомств», — подчеркнула Татьяна Кирилова.

В апреле звезды советуют представителям этого знака зодиака максимально уйти в работу, а также заняться профилактикой здоровья. Сентябрь обратит внимание Дев на финансовые результаты, а затмения октября и ноября окончательно обновят окружение и поспособствуют поездкам и переездам.

Астролог Кирилова перечислила знаки зодиака, которых ожидает любовь и удача в 2022 году
pixabay.com /

Козерогам 2022 год поможет создать прочный фундамент, на котором они будут выстраивать новую светлую жизнь. Их трудолюбие и целеустремленность помогут укрепить финансовые позиции и создать новые источники дохода.

Экстрасенс Евгения Рудна ранее перечислила имена, которыми не стоит называть новорожденных в 2022 году. Они могут привлечь неудачу и несчастье.

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