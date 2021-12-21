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Зоопсихолог Офицерова дала советы по подготовке домашних животных к Новому году

Общество
Зоопсихолог Офицерова дала советы по подготовке домашних животных к Новому году
pixabay.com

Москва, 21 декабря. Многие домашние животные могут до ужаса бояться новогодних хлопков и петард. Зоопсихолог Ксения Офицерова рассказала, как подготовить питомца к шумному празднику.

Специалист отметила, что до наступления Нового года можно попробовать приучить собак и кошек к громким звукам. Например, включить аудиозапись салюта и ежедневно давать слушать. При этом сначала тихо, постепенно увеличивая громкость.

Также Офицерова подчеркнула, что если животное никак не может привыкнуть к шуму, то дело в нервах. В этом случае необходимо отвести любимца к профессионалу, передает kp.ru.

«Не просто к ветеринару, а именно к узкому специалисту, который пропишет успокоительное лекарство. Почему-то люди считают, что животным успокоительные принимать необязательно», — сообщила она.

Живые елки для Нового года могут быть опасны для домашних животных. Одна ель может содержать до 25 тысяч блох. Насекомые впадают в спячку в холодное время года, однако дома просыпаются.

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новый год животные зоопсихолог
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