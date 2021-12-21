Политолог Городненко назвал недействительным договор России и США по Аляске

Москва, 21 декабря. Договор России и США по Аляске необходимо признать недействительным, считает политолог Юрий Городненко.

Как отметил эксперт, принадлежность Аляски к США можно поставить под сомнение всего одним фактом. Дело в том, что Вашингтон не раз нарушил положения Конвенции об уступке Аляски.

Сделка по передаче полуострова состоялась в 1867 году, Международный договор был приравнен к конституции, но на деле все оказалось не так, как в документах.

Городненко говорит, что США обещали бывшим подданным Российской империи гарантии «пользования свободою, права собственности и исповедания своей веры». Но спустя непродолжительное время на полуострове не осталось ни одной русскоязычной школы, а русскоговорящих детей учителя подвергали наказаниям.

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В 1927 году власти США сумели добиться провозглашения «автокефалии» Американской православной церкви, а уже в современности — в 2014-м — на Аляске узаконили однополые браки.

«Потомки жителей Русской Америки подвергаются дискриминации. Территория, переданная США, не развивается. Это означает, что договор между Штатами и Российской империей недействителен. Русская Америка подлежит возврату», — заключил российский политолог.

Ранее американский беллетрист Джефф Сомерс заявил, что продажа Аляски стала самой крупной ошибкой России за всю историю отношений с Соединенными Штатами. Вашингтон заплатил за полуостров всего 7,2 млн долларов, то есть примерно 130 млн долларов по современному курсу.