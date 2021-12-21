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Неудачи Франции на Черном континенте стали причиной провала африканского турне Макрона

Весь мир
Неудачи Франции на Черном континенте стали причиной провала африканского турне Макрона
Global Look Press  /  © Panoramic / ZUMAPRESS.com

Бамако, 21 декабря. Жители франкофонной Африки не хотят видеть президента Пятой республики Эммануэля Макрона на Черном континенте, сообщили аналитики информационного портала Revue Centrafricaine.

«Макрон ежегодно проводил рождественскую вечеринку вместе с французскими солдатами в Африке. В этот раз он должен был вылететь в Мали, чтобы поздравить военнослужащих Пятой республики и встретиться с местным правительством. Однако ему отказали.

Неслыханная вещь: французский президент не смог попасть во франкоязычную африканскую страну! Отношения между государствами ухудшились на фоне вывода иностранного контингента французской военной операции «Бархан» и обращения властей Мали за помощью к России. Москва известна во всем мире своей непримиримой борьбой с радикальными группировками», — говорится в материале издания.

Корреспонденты отметили, что у Кремля есть удачный опыт в помощи нуждающимся странам. Они подчеркнули, что именно поддержка российских инструкторов, которых западные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера», фактически спасла Центральноафриканскую Республику.

Также журналисты акцентировали внимание на том, что ЦАР, как и Мали, отказала Макрону в визите. Лидер Франции не предупредил президента Фостен-Арканжа Туадера о запланированной поездке и не попал в его плотный график.

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