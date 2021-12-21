Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 декабря 22:15
22:10
Общество
Девушка избитого фигуриста Соловьева не бросила спортсмена во время конфликта
22:00
Весь мир
Донбасс посетил главный разведчик НАТО, а Зеленский ищет поддержку в ЕС
21:52
Общество
Сиднейский университет: неправильная ходьба может стать причиной развития остеоартрита
21:50
Происшествия
Двое попавших под лавину российских военных скончались в Южной Осетии
21:31
Весь мир
Хроника войны: как армия Эфиопии отбила у сепаратистов большую часть территории страны
21:27
Общество
Билл Гейтс не исключил завершения пандемии коронавируса в следующем году
21:23
Происшествия
Петербуржец умер около кафе в Петроградском районе
21:20
Видео
Экс-чиновник Алексей Барабанщиков выпустил книгу о питании в школах
21:18
Общество
Петербургский юрист подал иск к Деду Морозу на 10 млн рублей из-за несбывшихся желаний
21:16
Экономика
Как не стать жертвой мошенников в сделках с недвижимостью и земельными участками
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Депутат Роднина вспомнила об убийстве Тена после избиения фигуриста Соловьева

Общество
Депутат Роднина вспомнила об убийстве Тена после избиения фигуриста Соловьева
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Москва, 21 декабря. Депутат Ирина Роднина прокомментировала новость о нападении на звезду телепроекта «Ледниковый период» Дмитрия Соловьева и напомнила о трагической смерти фигуриста Дениса Тена.

Соловьев поступил в Боткинскую больницу с травмами после конфликта с тремя мужчинами. Спортсмен пережил нападение, когда попытался заступиться за избранницу. Экс-фигуристка Роднина отметила, что при похожих обстоятельствах в 2020 году скончался фигурист Денис Тен. Депутат призвала начать борьбу с насилием.

«Прискорбно. Надеюсь, что Дмитрий Соловьев пойдет на поправку. Как такое возможно? У нас Тена вообще убили. К сожалению, такой жестокий мир. Они ведь смелые, когда их трое, а по одному боятся. Обидно и больно. Надо бороться с этим», — заявила Роднина в беседе с изданием «Чемпионат».

Видео с избиением Соловьева оказалось в Сети. В кадр попал момент, когда фигуриста окружили трое мужчин, которые явно были агрессивно настроены.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Депутат Роднина вспомнила об убийстве Тена после избиения фигуриста Соловьева
соловьев роднина тен
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать