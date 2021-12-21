Депутат Роднина вспомнила об убийстве Тена после избиения фигуриста Соловьева

Москва, 21 декабря. Депутат Ирина Роднина прокомментировала новость о нападении на звезду телепроекта «Ледниковый период» Дмитрия Соловьева и напомнила о трагической смерти фигуриста Дениса Тена.

Соловьев поступил в Боткинскую больницу с травмами после конфликта с тремя мужчинами. Спортсмен пережил нападение, когда попытался заступиться за избранницу. Экс-фигуристка Роднина отметила, что при похожих обстоятельствах в 2020 году скончался фигурист Денис Тен. Депутат призвала начать борьбу с насилием.

«Прискорбно. Надеюсь, что Дмитрий Соловьев пойдет на поправку. Как такое возможно? У нас Тена вообще убили. К сожалению, такой жестокий мир. Они ведь смелые, когда их трое, а по одному боятся. Обидно и больно. Надо бороться с этим», — заявила Роднина в беседе с изданием «Чемпионат».

Видео с избиением Соловьева оказалось в Сети. В кадр попал момент, когда фигуриста окружили трое мужчин, которые явно были агрессивно настроены.