19FortyFive: советский Т-34 могли заменить настоящим «супертанком»

Вашингтон, 21 декабря. Советские конструкторы в самый разгар Великой Отечественной войны создали бронемашину, которая была призвана заменить уже зарекомендовавший себя Т-34, рассказал американский обозреватель Калеб Ларсон.

В публикации для 19FortyFive он отметил, что перед конструкторами стояла сложная задача. Им было необходимо превзойти легендарный танк. С этой задачей специалисты справились, представив советскому руководству Т-44.

Ключевой особенностью новой разработки стало поперечное размещение двигателя. Это техническое решение усложнило конструкцию, но сэкономило внутреннее пространство. В качестве вооружения машина могла использовать пушку калибра 122 миллиметра, тогда как калибр орудия предшественника составлял 76,2 миллиметра.

Пресс-служба Западного военного округа

Т-44 на момент создания был настоящим «супертанком», уверен Ларсон. Машина была мощнее и компактнее, но Москва новый танк не приняла. Советское руководство скептически отнеслось к более сложной конструкции. При этом автор статьи позицию властей объясняет необходимостью в срочном порядке подготавливать экипажи к новой технике. В условиях войны Советский Союз не мог позволить себе такого.

В 1944 году новый танк все же был отправлен на серийное производство. Всего было собрано порядка 1800 единиц, но уже в скором времени его вытеснил Т-54, ставший полноценной заменой для Т-34.

Ранее в США жестко раскритиковали решение Пентагона в очередной раз модифицировать танк M1 Abrams. Эксперты полагают, что эта машина попросту непригодна к боям в Европе или Восточной Азии.