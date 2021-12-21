Членов дипломатических миссий обяжут проходить дактилоскопию по прибытии в Россию

Москва, 21 декабря. Сотрудники нескольких иностранных дипломатических миссий и их семьи по прибытии в Россию должны пройти обязательную дактилоскопическую регистрацию и фотографирование. Новое постановление вступит в силу с 29 декабря, сообщает Министерство иностранных дел РФ.

«МИД России осуществлен мониторинг, по результатам которого была определена группа стран, на представителей которых будет распространяться вышеупомянутая обязанность (в зависимости от категории паспортов владельцев): Австрия, Аргентина, Афганистан, Бенин, Гвинея, Дания, Джибути, Камерун, Ливан, Литва, Мавритания, Малайзия, Мали, Нигер, Перу, Руанда, Саудовская Аравия, Сенегал, Сингапур, Сомали, Сьерра-Леоне, Таиланд, Танзания, Того, Уругвай. По результатам заинтересованные иностранные дипломатические представительства и консульские учреждения на территории Российской Федерации будут дополнительно подробно проинформированы», — написано в заявлении внешнеполитического ведомства.

Также правило коснется трудовых мигрантов и иностранцев, планирующих находиться в России более 90 дней. Прошедшие обязательную процедуру получат соответствующий сертификат.

Ранее постоянное представительство Российской Федерации при отделении ООН и других международных организациях в Женеве осудило вмешательство иностранных акторов во внутренние дела Эфиопии. Таким образом дипломаты поддержали проходящую в африканской стране информационную кампанию #NOMORE.