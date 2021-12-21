Генерал Липовой объяснил, почему провокация американцев в Донбассе станет последней операцией НАТО

Киев, 21 декабря. Президент РФ четко дал понять США и всему коллективному западу в целом, что лимит терпения России исчерпан и ответ на военную провокацию в Донбассе будет сокрушительным.

Таким мнением с гостями студии политического ток-шоу «60 минут» поделился генерал-майор запаса Сергей Липовой, комментируя новости о появлении на Украине американской ЧВК и неизвестных химических элементов, которые могут оказаться оружием.

Генерал напомнил, что после Второй мировой войны Соединенные Штаты разожгли больше 240 конфликтов в разных уголках земного шара. Большая часть войн начиналась именно с провокаций. Не исключено, что Украину американцы планируют использовать как запал для очередного большого конфликта. Поэтому в Киев, а потом и в Донбасс перебросили специально обученных наемников, а параллельно завезли химическое оружие.

wikipedia.org / Ukraine – NATO Commission chaired by the President

Липовой отметил, что разведка РФ сработала оперативно и предельно эффективно, раскрыв планы США на самом раннем этапе. Накануне российский лидер, выступая на расширенной коллегии военного ведомства озвучил, грубо говоря, последнее китайское предупреждение в адрес Вашингтона и высшего руководства НАТО. Генерал уверен, что новую провокацию США Россия будет пресекать самыми жесткими методами, вплоть до уничтожения как минимум западного военного блока. Причем необязательно вооруженным путем. У Москвы хватает сверхэффективных инструментов, как политического, так и дипломатического характера. Так что провокация на Украине станет последней операцией Североатлантического альянса в его нынешнем виде.

«Около 200 конфликтов и войн, организованных США, начинались с громких провокаций. Устраивали их либо сами американцы, либо их сателлиты. Появление в Донбассе американской ЧВК это не для того, чтобы частная структура взяла под охрану какой-то стратегический объект. Завоз на украинскую территорию неизвестных химических веществ — это не для того, чтобы Украина обрабатывала свои поля по весне. Всем понятно, что готовится провокация. Заявления нашего президента были очень жесткими, но он дал четко понять, что лимит доверия к США и НАТО закончился. Лимит терпения тоже исчерпан. США и НАТО придется отвечать за готовящуюся провокацию, да так что это станет последней военной операцией альянса, который просто уничтожат. Американцам кажется, что они нас загнали в угол, но Россия вежливо говорит: «ребята, теперь не обижайтесь», — расшифровал предупреждение президента Липовой.

Ранее украинский политолог Сазонов объяснил, как всего одна русская фраза добьет политическую карьеру Порошенко.