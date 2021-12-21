Хирург Плахотин перечислил процедуры красоты Долиной и Леонтьева

Москва, 21 декабря. Пластический хирург Владимир Плахотин оценил внешность музыкантов Ларисы Долиной и Валерия Леонтьева. Эксперт объяснил, как артистам удается поддерживать молодость и красоту.

Российские знаменитости с переменным успехом борются с признаками старения, несмотря на свой возраст. Так, Долина смело показывает поклонникам портретные фото крупным планом, чтобы восхитить фанатов цветущей внешностью. Хирург Плахотин уверен: артистка не раз соглашалась на пластику ради красоты.

«Блефаропластика, но только верхних век: что любопытно, нижние остались натуральными. Кожа сияет: очевидно, проведена хорошая лазерная шлифовка лица. Бровки подтянуты, губки стали пухлыми за счет геля», — перечислил эксперт в беседе с kp.ru.

Леонтьев также удивляет поклонников молодостью. Артист появился на церемонии «Песня года», где показал внешность после перенесенных операций. Плахотин уверен, что в этом случае также не обошлось без помощи бьюти-хирургов.

«Очевидно, что Валерий Яковлевич делал подтяжку лица, но давно: лет семь-десять назад. Потому что шея уже не в лучшем состоянии, однако, брылей по-прежнему нет. Немного подколоты губы, в скулы вставлены филеры», — заявил хирург.

Леонтьев представил новый модный образ на концерте в Кремле. Поклонники с восторгом оценили молодость 72-летнего артиста.