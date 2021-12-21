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Путин указал на вину Запада в возникновении напряженности в Европе

Политика
Путин указал на вину Запада в возникновении напряженности в Европе
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 21 декабря. Вина западных стран в возникновении напряженной обстановки в Европе является неоспоримой. Соответствующим мнением поделился лидер РФ Владимир Путин.

По словам российского главы государства, Москва была вынуждена нести ответственность за действия Запада. Однако с каждым шагом западной стороны обстановка на территории Европы только ухудшалась, подчеркнул Путин. Об этом он рассказал в ходе заседания коллегии Министерства обороны РФ.

«То, что сейчас происходит, та напряженность, которая складывается в Европе, — это их вина», — высказал свою точку зрения президент России.

По мнению российского лидера, на данный момент Москва снова вынуждена что-то решать.

Ранее сообщалось, что Запад будет и дальше нагнетать ситуацию в мире, при этом обвиняя Москву. Соответствующее заявление сделал директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

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Все новости / Политика / Путин указал на вину Запада в возникновении напряженности в Европе
путин запад европа
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