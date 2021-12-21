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Кандидаты в президенты Ливии обсудили отсрочку проведения выборов

Весь мир
Кандидаты в президенты Ливии обсудили отсрочку проведения выборов
pixabay.com  /  user:1966666

Бенгази, 21 декабря. Кандидаты в президенты Ливии прибыли в международный аэропорт Бенина, чтобы встретиться с фельдмаршалом Халифой Хафтаром, а также представителями парламента в Tibesti Hotel.

Совещание посетили экс-министр внутренних дел ПНС Фатхи Башага, замглавы триполитанского Правительства национального согласия Ахмад Майтыг, лидер движения «Возрождение Ливии» Ареф ан-Найед, политик из Сабхи Абд аль-Маджид Сейф ан-Наср, бывший глава Минобразования Осман Абдулджалиль, бизнесмен Мухаммад аль-Мунтасир и другие.

В ходе встречи стороны обсудили отсрочку проведения президентских и парламентских выборов, а также формирование нового кабмина взамен уходящего Правительства национального единства (ПНЕ), полномочия которого истекают 24 декабря. 

По результатам совещания состоялась пресс-конференция. С речью, в частности, выступил Фатхи Башага. По его словам, переговоры кандидатов проходили в рамках объединения усилий и противостояния угрозам и препятствиям, которые переживает Ливия.

Претенденты в президенты подтвердили, что национальные ценности страны превыше всего, а примирение — это всеобщий выбор, от которого нельзя отказываться. Кроме того, стороны договорились продолжать контакты и координацию в рамках этой инициативы.

Ранее председатель ВИК Ливии Имад ас-Сайех распорядился распустить избирательные участки, чем подтвердил перенос голосования на более поздний срок. 

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Все новости / Весь мир / Кандидаты в президенты Ливии обсудили отсрочку проведения выборов
ливия
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