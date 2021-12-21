Кандидаты в президенты Ливии обсудили отсрочку проведения выборов

Бенгази, 21 декабря. Кандидаты в президенты Ливии прибыли в международный аэропорт Бенина, чтобы встретиться с фельдмаршалом Халифой Хафтаром, а также представителями парламента в Tibesti Hotel.

Совещание посетили экс-министр внутренних дел ПНС Фатхи Башага, замглавы триполитанского Правительства национального согласия Ахмад Майтыг, лидер движения «Возрождение Ливии» Ареф ан-Найед, политик из Сабхи Абд аль-Маджид Сейф ан-Наср, бывший глава Минобразования Осман Абдулджалиль, бизнесмен Мухаммад аль-Мунтасир и другие.

صور |جانب من استقبال نائب ثان رئيس مجلس النواب حميد حومة للمرشحين الرئاسيين في مطار #بنينا لعقد اجتماع بينهم في #بنغازي . #ليبيا #المرصد pic.twitter.com/ePDO9iC3Td — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) December 21, 2021

В ходе встречи стороны обсудили отсрочку проведения президентских и парламентских выборов, а также формирование нового кабмина взамен уходящего Правительства национального единства (ПНЕ), полномочия которого истекают 24 декабря.

По результатам совещания состоялась пресс-конференция. С речью, в частности, выступил Фатхи Башага. По его словам, переговоры кандидатов проходили в рамках объединения усилий и противостояния угрозам и препятствиям, которые переживает Ливия.

Претенденты в президенты подтвердили, что национальные ценности страны превыше всего, а примирение — это всеобщий выбор, от которого нельзя отказываться. Кроме того, стороны договорились продолжать контакты и координацию в рамках этой инициативы.

بيان لعدد من المترشحين للانتخابات الرئاسية عقب إجتماعهم في فندق #تيبستي بمدينة #بنغازي ، يلقيه السيد #فتحي_باشاغا



البيان كاملاً : https://t.co/O8pG28bOiZ pic.twitter.com/CXnwGuLVDr — فتحي باشاغا Fathi Bashagha (@fathi_bashagha) December 21, 2021

Ранее председатель ВИК Ливии Имад ас-Сайех распорядился распустить избирательные участки, чем подтвердил перенос голосования на более поздний срок.